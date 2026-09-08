Lima y Callao registran hasta 28 grados y Senamhi advierte más calor

Lima y Callao soportaron temperaturas de hasta 28 °C, registros considerados superiores a los valores habituales para esta época del año. Según información proporcionada por el Senamhi, las estaciones de La Molina y Carabayllo alcanzaron los 28 °C, mientras que en Jesús María se registraron alrededor de 26 °C.

Los especialistas advirtieron que las altas temperaturas, tanto durante el día como en la noche, podrían acentuarse con el inicio de la primavera, previsto para la tercera semana de septiembre. Entre septiembre y enero se esperan periodos con temperaturas elevadas, en un contexto asociado al fenómeno El Niño Costero.

El incremento del calor podría generar problemas de deshidratación, afectaciones en la piel y dificultades para las personas que realizan actividades laborales en las calles. Las mascotas también podrían verse afectadas por las altas temperaturas, por lo que se recomienda mantenerlas hidratadas y protegidas de la exposición directa al sol.

LLOVIZNAS Y NEBLINA

Sin embargo, el Senamhi también pronosticó lloviznas y neblina durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana en Lima Metropolitana y Callao. Además, se prevé un incremento de los vientos del sur entre el 9 y el 11 de septiembre, lo que favorecería una mayor humedad y nubosidad, aunque no se descarta la presencia de brillo solar durante el día.