Conductor de transporte público queda herido tras ataque a balazos en La Perla

Un nuevo ataque contra el transporte público se registró en el distrito de La Perla, Callao. Un conductor fue baleado mientras hacía fila para abastecer de combustible su unidad.

La víctima, de 29 años, recibió al menos tres impactos de bala durante el atentado. Tras el ataque, fue trasladada de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica.

Según los reportes preliminares, el hecho estaría relacionado con un posible caso de extorsión. El ataque ocurrió en la avenida José Gálvez y generó preocupación entre los conductores de la zona.

El caso vuelve a poner en evidencia la inseguridad que afecta al sector transporte. Las autoridades investigan para identificar a los responsables y determinar el móvil del atentado.