Colectivos informales cambian de ruta y generan congestión tras cambios en la avenida Arequipa

Tras la implementación del carril bidireccional del Corredor Azul en la avenida Arequipa, los colectivos informales comenzaron a modificar sus recorridos y trasladarse hacia vías como Petit Thouars y Paseo de la República.

Los nuevos desvíos estarían generando mayor congestión vehicular y recorridos más extensos para los pasajeros. En el cruce de Petit Thouars con 28 de Julio, algunos colectivos continúan su trayecto por Paseo de la República o jirón Washington.

Medida genera cuestionamientos

El coronel Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía, cuestionó la medida impulsada por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Según explicó, descongestionar un tramo puede terminar trasladando el problema hacia otras avenidas.

El impacto también alcanza a usuarios que no utilizan el Corredor Azul y deben desplazarse por las vías alternas. Adultos mayores y pasajeros que realizan trámites en la zona señalaron que los desvíos incrementan sus tiempos de viaje y dificultan sus recorridos habituales.