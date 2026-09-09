¡Atención! arañas caseras se incrementan por cambios en el clima

La presencia de algunos animales, que no suelen encontrarse en invierno, llamó la atención, debido al cambio en el clima generado por el fenómeno El Niño. Uno de estos insectos son las arañas caseras, algunas de las cuales pueden generar preocupación por la potencia y peligrosidad de su veneno en el ser humano.

¿CÓMO RECONOCER A UNA ARAÑA CASERA?

En el Instituto Nacional de Salud (INS), expertos dieron alcances para reconocer a las arañas caseras y cuáles son los síntomas que deben llamarnos la atención. Cristopher Schwarz, médico veterinario, detalló cómo son las arañas caseras a las que se deben tener especial alerta.

“Tiene un color amarronado, no son muy grandes (2 centímetros y medio aproximadamente), y suelen ser bastante rápidas”, explicó el médico que enfatizó que estas características pueden ayudar a identificarlas y diferenciarlas de otras especies de arañas que pueden habitar en nuestras casas. Además, destacó que desde que estas arañas son crías ya tienen veneno.

RECOMENDACIONES EN CASO DE LA MORDEDURA DE ARAÑA

El especialista también recomendó que en caso de una mordedura se podría fotografiar o colectar a la araña para que el personal médico pueda administrar el tratamiento específico. “Para el veneno de esta araña existen sueros para contrarrestar su veneno”, señaló Schwarz.

A su vez, el infectólogo Manuel Espinoza, dio a conocer algunas características de estas arañas, como que tienen hábitos nocturnos, por lo que los accidentes ocurren entre la noche y la madrugada; aunque no son agresivas, pueden atacar o morder si las aplastan o se sienten presionadas, por ejemplo. “La mordedura causa dolor intenso y quemazón (…) Lo más importante es que a este primer síntoma y la sospecha que fue por una mordedura de araña, se debe acudir a un centro médico de emergencia”, señaló el experto, a fin que la persona pueda ser tratada con el suero específico y evitar los efectos del veneno.