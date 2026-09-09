Callao: padres protestan por retiro de auxiliares y profesores contratados con sus propios recursos

Padres de familia del colegio Carlos Phillips, en el Callao, protestaron luego de que auxiliares y docentes contratados y financiados por ellos fueran retirados del plantel por disposición de la Dirección Regional de Educación del Callao.

Los padres señalaron que desde hace varios años realizan aportes de entre S/35 y S/40 para contar con auxiliares que apoyen a los docentes y supervisen a los menores, especialmente durante los recreos. También contrataron profesores para dictar el curso de inglés.

Según los testimonios recogidos, la medida tomó por sorpresa a las familias, quienes aseguran que los auxiliares venían acompañando a los estudiantes desde los primeros años y que su ausencia dificulta la atención de aulas con más de 30 alumnos.

Los padres también expresaron preocupación por la presencia de estudiantes con distintas necesidades y problemas de conducta, y sostuvieron que un solo docente no puede atender adecuadamente a todos los menores sin el apoyo de un auxiliar.

La protesta también alcanzó al curso de inglés. Las familias indicaron que venían pagando a los docentes desde el inicio del año y cuestionaron que el servicio haya sido suspendido a mitad del periodo escolar.

De acuerdo con los padres, el director recibió un documento de la Dirección Regional de Educación del Callao que ordenaba suspender a los auxiliares y el curso de inglés. Funcionarios de la entidad acudieron al colegio para participar en una mesa de diálogo con los representantes de las familias.

PIDEN GARANTÍAS

La situación también plantea dudas sobre la responsabilidad ante cualquier incidente que pueda ocurrir con los menores, debido a que los auxiliares contratados directamente por los padres no formarían parte del personal del Estado. Los padres exigen que se garantice la atención y seguridad de sus hijos y que las autoridades educativas den una respuesta.