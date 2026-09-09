Sunass fiscaliza puntos de abastecimiento de agua ante posibles emergencias

La Sunass realizó acciones de fiscalización en distintos departamentos de la zona norte del país, considerados vulnerables ante posibles emergencias asociadas al fenómeno de El Niño.

Durante estas inspecciones, el organismo identificó necesidades de mejora en algunos centros de emergencia destinados al abastecimiento de agua.

Los resultados de las fiscalizaciones fueron comunicados a las empresas prestadoras de cada departamento para que implementen las mejoras necesarias y puedan responder ante eventuales interrupciones del servicio.

CIFRAS

En Lima, la Sunass cuenta con más de 430 puntos de abastecimiento de agua que podrían ser utilizados durante emergencias como el fenómeno de El Niño o un terremoto que genere cortes del servicio.

La entidad continuará con las acciones de fiscalización para verificar que estos puntos se encuentren preparados ante posibles situaciones de emergencia.