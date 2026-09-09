Fiscales contra el crimen organizado reciben amenazas de muerte

Varios fiscales que investigan casos de crimen organizado han sido amenazados de muerte por peligrosos delincuentes. Entre ellos se encuentra Leonardo Guffanti Parra, integrante del Tercer Equipo de Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada.

El coordinador de las Fiscalías contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, informó que actualmente existen tres fiscales que han recibido amenazas y que, hasta el momento, no han solicitado resguardo policial.

FISCAL DE LA NACIÓN SE PRONUNCIA

Tras conocerse el caso de Guffanti Parra, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, expresó su respaldo al magistrado y aseguró que el Ministerio Público no retrocederá ante las amenazas de las organizaciones criminales.

En el caso de Guffanti, los mensajes intimidatorios no solo estaban dirigidos contra él, sino también contra sus familiares. Según relató el fiscal, recibió insultos y exigencias para que dejara de participar en determinadas diligencias y audiencias relacionadas con investigaciones contra presuntos integrantes de organizaciones criminales.

Chávez Cotrina señaló que en las próximas horas el comando de la Policía determinará el tipo de seguridad que será asignado al fiscal amenazado. Desde el Ministerio Público se insistió en la necesidad de garantizar protección para los fiscales que investigan y procesan a organizaciones criminales, ante el riesgo de que las amenazas escalen.