Pericia de absorción atómica complicaría a cinco detenidos tras matanza en Trujillo

Una pericia de residuos de disparo de arma de fuego dio resultado positivo en los cinco primeros detenidos investigados por la masacre y secuestro ocurridos el 30 de agosto en la avenida Húsares de Junín, en Trujillo.

El informe pericial, elaborado a partir de muestras tomadas el 31 de agosto, detectó plomo, antimonio y bario en Frank Quezada Cruz, alias “Ñato”; Ángel Bocanegra, alias “Folo”; César García, alias “Bolacho”; Julio Zavaleta, alias “Juliacho”; y José Cherrepe, alias “Ares”. Las muestras fueron tomadas en el Laboratorio Criminalístico de La Libertad y procesadas en Lima.

Este resultado contradice las declaraciones de algunos familiares, quienes habían asegurado que los detenidos no portaban armas y cuestionaron su presunta participación en el ataque.

PERICIA ANTROPOMÉTRICA

En paralelo, la Policía realizó la pericia antropométrica. Más de diez detenidos utilizaron uniformes policiales, borceguíes y cascos, mientras la camioneta de Jenss Lara fue llevada al lugar para recrear los movimientos registrados durante el secuestro y asesinato de sus cuatro acompañantes.

Sin embargo, el resultado positivo de los residuos de disparo no determina por sí solo cuándo realizaron los disparos ni qué arma habrían utilizado. Los investigadores también deben establecer si el contacto con armas ocurrió durante los hechos investigados o en otro contexto.

Mientras tanto, las diligencias continúan para determinar el grado de participación que habría tenido cada uno de los detenidos en el secuestro y la masacre.