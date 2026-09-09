Interno sentenciado a 18 años por robo agravado se fuga de hospital mientras estaba bajo custodia

Un interno del penal de Lurigancho, sentenciado a 18 años de prisión por el delito de robo agravado, escapó del Hospital Arzobispo Loayza, en Lima, donde se encontraba hospitalizado por una hernia abdominal. El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:20 de la mañana del martes 8 de septiembre, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El interno, identificado en el comunicado oficial como Herrera Paredes Mikey Cag, permanecía internado desde el lunes 7 de septiembre y estaba bajo custodia de dos agentes de seguridad penitenciaria. Sin embargo, los custodios se percataron de un momento a otro de que el reo ya no se encontraba en el nosocomio, por lo que comunicaron inmediatamente el hecho a la Policía Nacional.

Tras recibir la alerta, efectivos de la comisaría de Chacra Colorada activaron un plan cerco y desplegaron la búsqueda en los alrededores del hospital. El operativo se extendió durante aproximadamente 40 minutos, pero no permitió ubicar al interno, quien permanece prófugo y es buscado por las autoridades.

INVESTIGAN CIRCUNSTANCIAS

El INPE anunció el inicio de una investigación para esclarecer las circunstancias de la fuga y determinar las responsabilidades administrativas, funcionales o penales que correspondan. También se informó que se adoptarán medidas disciplinarias y correctivas contra quienes resulten responsables. Las autoridades deberán establecer cómo el interno logró abandonar el hospital pese a encontrarse bajo custodia penitenciaria.