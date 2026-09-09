Empresa de transporte Etmosa sufre tres ataques en menos de un mes en el Callao

La empresa de transporte Etmosa, que cubre la ruta Callao-San Martín de Porres, volvió a ser blanco de un ataque armado. En esta ocasión, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta dispararon contra una combi cuando se encontraba en un grifo de La Perla.

El conductor, de 28 años, recibió un impacto de bala y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano. El atentado se suma a otros dos registrados durante agosto, generando preocupación entre los trabajadores de la empresa y los pasajeros que utilizan este servicio.

El primer ataque ocurrió el 14 de agosto, cuando un chofer fue baleado cerca del Hospital Sabogal. Cinco días después, otra unidad fue atacada a balazos, dejando heridos al conductor y a una pasajera. Desde entonces, los transportistas aseguran que trabajan bajo constante temor.

Los conductores denuncian que continúan recibiendo amenazas de extorsionadores y afirman que estarían pagando cupos a tres organizaciones criminales. Ante los reiterados ataques, exigen mayor presencia policial y medidas concretas para garantizar la seguridad durante todo el recorrido.