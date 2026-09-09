¿Qué deja Óscar Arriola tras 342 días al frente de la Policía Nacional?

Óscar Arriola dejó la Comandancia General de la Policía Nacional tras 342 días de gestión, en medio de cuestionamientos por la respuesta de la institución frente al crimen organizado.

Antes de su salida, Arriola sostuvo que los homicidios habían disminuido en 9% y las extorsiones en 39%. Según cifras de SINADEF citadas en el reporte, entre enero y agosto de 2025 se registraron 1.531 homicidios, mientras que en el mismo periodo de este año hubo 1.417, es decir, 114 muertes menos y una reducción de 7,4%.

Sin embargo, el panorama de inseguridad continúa siendo preocupante por el elevado número de asesinatos y otros delitos. En ese contexto, el exministro del Interior Cluber Aliaga cuestionó la falta de recursos para patrulleros, drones, motocicletas y cámaras de videovigilancia.

Aliaga también planteó fortalecer la inteligencia operativa y la capacidad de investigación policial en todas las regiones del país, para evitar que los casos dependan de las unidades de Lima.

JURAMENTACIÓN

El próximo 16 de septiembre, el teniente general Freddy López Mendoza jurará como nuevo comandante general de la PNP. Aunque su designación fue cuestionada por su estado de salud, la institución aseguró que se encuentra en condiciones para asumir el cargo.