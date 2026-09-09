Inspectoría investiga a policías denunciados por presunta irregular intervención

La Inspectoría General de la Policía Nacional inició una investigación contra los agentes de la subunidad especializada de delitos aduaneros de la Dirección de la Policía Fiscal, señalados por una presunta irregular intervención en un negocio del Cercado de Lima. El caso fue denunciado por el empresario Luis Herrera, quien aseguró que los efectivos ingresaron a su establecimiento luego de contactarlo previamente mediante WhatsApp, haciéndose pasar por clientes.

Según la denuncia, los policías habrían ingresado al local y sostenido que allí se comercializaban productos de dudosa procedencia. Sin embargo, la intervención también generó cuestionamientos por la forma en que fueron retirados algunos bienes. Aunque existe un acta que acredita el ingreso de mercancías incautadas a un almacén de la Sunat, el empresario llamó especialmente la atención sobre dos teléfonos celulares de uso personal que fueron retirados del establecimiento.

Herrera afirmó que, al rastrear posteriormente los dispositivos, estos aparecieron ubicados en un condominio del distrito del Rímac y no en un almacén de la Sunat, donde supuestamente deberían encontrarse los bienes incautados. Además, señaló que cuatro televisores de 65 pulgadas ya fueron devueltos, mientras que otros objetos permanecerían bajo custodia, situación que también será materia de investigación.

PROCESO ADMINISTRATIVO

El inspector general de la PNP, teniente general Augusto Ríos, confirmó que se inició un proceso administrativo disciplinario y que los agentes podrían ser separados temporalmente de sus funciones para evitar que interfieran en las diligencias. Asimismo, precisó que, si durante las investigaciones se determina la posible comisión de delitos, el caso será puesto en conocimiento del fuero común o del fuero penal militar, según corresponda. Las diligencias continúan para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.