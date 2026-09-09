Puente Piedra: colectiveros denuncian cobro de S/50 semanales por parte de extorsionadores

Colectiveros que operan en el distrito de Puente Piedra denunciaron estar siendo víctimas de extorsión por parte de una organización criminal que se hace llamar “Los Mexicanos”. Según información recogida en la zona del óvalo Zapallal, los delincuentes exigirían un cupo de S/50 semanales a cada conductor que realiza el servicio de transporte en minivanes hacia Villa El Salvador.

De acuerdo con las imágenes difundidas, los presuntos extorsionadores se acercan a los vehículos y amenazan a los conductores para que se sometan a las condiciones impuestas por la organización. Incluso les solicitarían sus teléfonos celulares para verificar si sus números forman parte de un grupo de WhatsApp creado por los delincuentes. La banda posteriormente repetiría el procedimiento con otros vehículos.

Según la información proporcionada durante el informe, entre 150 y 200 minivanes operarían desde esta zona con destino a distintos sectores de Lima. “Los Mexicanos” ya habría sido vinculada anteriormente con ataques y extorsiones contra empresas de transporte en Lima Sur, pero ahora sus actividades se habrían extendido hacia Lima Centro y Lima Norte.

OPERARÍAN DESDE PENALES

Las investigaciones policiales también señalan que presuntos cabecillas de esta organización coordinarían las extorsiones desde distintos establecimientos penitenciarios. Entre los nombres mencionados figuran Eric Yufiré Oré, recluido en el penal de Aucayama, y Luis Zavaleta, quien estaría internado en el penal de Castro Castro. Mientras tanto, los conductores de Puente Piedra permanecen atemorizados y algunos evitaron brindar declaraciones por temor a represalias.