Denuncian que perro fue apuñalado por vecino tras pelea entre mascotas

Una familia de Villa El Salvador exige justicia por Charlie, un perro de seis años que habría sido atacado con un cuchillo por un vecino luego de una pelea entre mascotas. Según el testimonio de sus dueños, el animal sufrió tres perforaciones y tuvo que recibir atención veterinaria.

Familia denuncia amenazas tras el ataque

La dueña del perro aseguró que el presunto agresor inicialmente habría ofrecido asumir los gastos, pero posteriormente se habría deslindado de esa responsabilidad. La familia también denunció haber recibido mensajes intimidatorios relacionados con las publicaciones que realizaron sobre el caso.

El caso fue denunciado en una comisaría y representantes de grupos animalistas señalaron que existen videos que mostrarían el momento del ataque. Asimismo, la familia indicó que solicitará garantías debido a las presuntas amenazas recibidas mediante WhatsApp.

Charlie permanece en recuperación y su estado es delicado. De acuerdo con la información brindada durante el reporte, uno de sus pulmones estaría comprometido, mientras que el otro presenta acumulación de agua y sangre, por lo que continúa bajo atención.