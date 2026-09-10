VES: Precio del azúcar sube y el saco de 50 kilos llega hasta S/170

El precio del azúcar rubia registró un importante incremento en los mercados mayoristas. En el mercado Unicachi, en Villa El Salvador, el saco de 50 kilos pasó de costar entre S/105 y S/110 a un mínimo de S/160, mientras que en algunos comercios llega hasta S/170.

Comerciantes señalaron que el precio comenzó a subir progresivamente hace aproximadamente un mes. Según lo que les habrían informado sus proveedores, la menor producción de caña, asociada a las condiciones climáticas, estaría presionando al alza los precios.

Incluso, existe la expectativa de que el saco pueda llegar a costar hasta S/190 en las próximas semanas, aunque los comerciantes precisaron que todavía no existe una fecha definida para ese posible incremento.

El alza ya tendría impacto en las ventas. Los comerciantes reportaron una ligera disminución en la demanda, aunque aseguran que las familias continúan comprando el producto por tratarse de un insumo básico.

En los mercados minoristas, el kilo de azúcar podría pasar de alrededor de S/2 o S/2.50 a entre S/3.50 y S/4. Este incremento también podría trasladarse a restaurantes, pastelerías y otros negocios que utilizan el azúcar como materia prima.

INCREMENTO EN COSTO DEL COMBUSTIBLE

A ello se suma el incremento del costo del combustible, que podría elevar los gastos de transporte y flete de diversos productos. Comerciantes también reportaron un ligero aumento en el precio del aceite, mientras que otros productos todavía mantienen sus valores.

La menor oferta generada por problemas en la producción podría mantener la presión sobre los precios. Ante este escenario, se plantea mejorar las condiciones de los productores para recuperar los niveles habituales de producción y evitar un mayor impacto en los consumidores.