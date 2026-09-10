Asesinan a empresario conocido como el ‘Rey de las Zapatillas’ en Ate

Un empresario dedicado a la venta de zapatillas fue asesinado a balazos frente a su vivienda, en el distrito de Ate Vitarte. La víctima fue identificada como Jorge Calderón, de 50 años, conocido en la zona como el “Rey de las Zapatillas” por los años que llevaba dedicado a este negocio.

El crimen ocurrió aproximadamente a la una de la tarde. Según el reporte, Calderón se encontraba cerca de su vivienda cuando pidió a su pareja y a su hijo que ingresaran a la casa, mientras él respondía una llamada telefónica.

Fue entonces cuando dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta aparecieron por la calle Los Claveles. Uno de ellos descendió del vehículo, sacó un arma de fuego y siguió a la víctima antes de dispararle en reiteradas ocasiones. Las cámaras de seguridad de la vivienda registraron el ataque y ahora forman parte de las evidencias que serán analizadas por la Policía para identificar a los responsables.

Investigan posible extorsión

Jorge Calderón se dedicaba a la compra y venta de zapatillas al por mayor y comercializaba los productos entre vecinos, conocidos y clientes de la zona. De acuerdo con sus familiares, llevaba varios años dedicado a esta actividad.

La familia señaló que, días antes del crimen, Calderón se encontraba preocupado y había manifestado que algo podía sucederle. Sin embargo, no habría explicado a sus allegados cuál era el motivo de su temor. Entre las hipótesis que manejan los familiares figura un posible caso de extorsión, aunque tampoco se descarta un eventual ajuste de cuentas.