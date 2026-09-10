Caso empresario Jenns Lara: habrían usado GPS para rastrear a familia de secuestrado

La Policía Nacional señaló a Jhonsson Smith Cruz Torres, alias “Jhonsson Pulpo”, como presunto autor intelectual del secuestro y la masacre que tuvo como víctimas a integrantes de la familia Lara Tantaquilla.

De acuerdo con la información presentada por el general Ricardo Espinoza, jefe de la Región Policial La Libertad, el presunto cabecilla habría mantenido comunicación directa con la familia durante la etapa de negociación del secuestro. Estas conversaciones habrían sido incorporadas a la investigación mediante un informe elaborado por el negociador policial que participó en el caso.

La Policía sostiene que durante una de las llamadas, alias “Jhonsson Pulpo” habría utilizado un discurso intimidatorio para presionar a la familia. Según el general Espinoza, el interlocutor llegó a referirse a los fallecidos y afirmó que no tendría reparos en utilizar una bala más contra las víctimas.

Rastreo de las víctimas mediante GPS

Una de las principales líneas de investigación apunta al uso de un dispositivo conocido como “GPS bicho”, con el que la organización criminal “Los Pulpos” habría rastreado durante varios días la ubicación de integrantes de la familia.

Según la Policía, uno de estos dispositivos habría sido encontrado oculto en el vehículo del hermano de una de las víctimas. La información obtenida mediante estos aparatos habría permitido seguir los movimientos de varios integrantes de la familia Lara Tantaquilla y establecer quién podía convertirse en objetivo del secuestro.