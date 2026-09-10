Alias 'Lombriz': cae presunto implicado en crimen de hermano de alcalde de Pataz

Agentes de la Policía intervinieron en La Libertad a Jefferson Rodríguez Calderón, de 23 años, conocido con el alias de “Lombriz”, quien es investigado por su presunta implicancia en el asesinato de Homero Valdemar Armas Villalobos.

La intervención se produjo cuando Rodríguez Calderón se desplazaba a bordo del vehículo de placa CNM-307. Durante el registro del automóvil, los agentes encontraron un arma de fuego oculta en un compartimiento ubicado en la zona del copiloto, además de municiones.

La Policía investiga ahora si el vehículo en el que se movilizaba alias “Lombriz” fue registrado por cámaras de seguridad el día en que ocurrió el asesinato de Armas Villalobos. Este elemento podría contribuir a establecer si el detenido estuvo en la zona durante el ataque.

Rivalidad entre organizaciones criminales

El caso se desarrolla en medio de una disputa por el control de actividades ilícitas en La Libertad. Una de las hipótesis que se manejan sobre el asesinato de Armas Villalobos está relacionada con la lucha por la hegemonía entre organizaciones criminales que operan en la región.

Según el reporte, cuatro organizaciones tendrían mayor presencia en la zona. Entre ellas se encontrarían las facciones vinculadas a alias “Jolín”, exbrazo derecho de “Los Pulpos”, y Jhonsson Smith Cruz, además de los grupos relacionados con alias “Cuchillo” y “Lombriz”.

Antecedentes y dinero incautado

Aunque Rodríguez Calderón no registra mayores antecedentes policiales, cuenta con una investigación por hurto agravado en la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pataz. La Policía también informó que el detenido sería presunto responsable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. Durante la intervención se le encontraron además 6.500 soles en efectivo.