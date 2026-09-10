Gobierno evalúa usar hangares militares para albergar a internos de baja peligrosidad

El Gobierno evalúa utilizar instalaciones militares en desuso para albergar temporalmente a internos que no hayan cometido delitos violentos o sean considerados de mínima peligrosidad. La medida busca liberar espacio en los establecimientos penitenciarios.

Propuesta enfrenta varios desafíos

Entre los posibles beneficiados estarían personas recluidas por delitos leves, como el incumplimiento de la obligación alimentaria. Solo por este delito, hasta mayo de este año, había más de 2,600 personas privadas de libertad.

La propuesta, sin embargo, requeriría una clasificación previa de cada interno y una adecuación de los hangares. Estos espacios deberían contar con servicios básicos, zonas de visitas, patios y áreas destinadas al control y seguridad.

El exministro del Interior Wilfredo Pedraza señaló que convertir una instalación militar en un establecimiento penitenciario podría tomar entre seis meses y un año. Además, uno de los principales puntos por definir es quién asumiría el control y vigilancia de los internos.