Lanzan explosivo contra vivienda en el Rímac: empresario recibe amenazas desde hace un mes

Los casos de extorsión no ceden en la capital, esta vez un joven emprendedor ha sido la víctima de sujetos que lanzaron un explosivo contra su vivienda. El hecho ocurrió en la madrugada, en el distrito del Rímac.

El artefacto, que habría caído en el balcón del inmueble, generó que parte de su vivienda quede destruida, con macetas rotas, ventanas quebradas, entre otros. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas.

JOVEN ES AMENAZADO DESDE HACE UN MES

Según comentó el padre de la víctima, el atentado ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada. Además, reveló que su hijo es amenazado desde hace un mes y le exigen el pago de un monto de dinero, pero el familiar prefirió no difundir la cantidad por precaución.

Asimismo, el padre de la víctima explicó que les dejaron un mensaje donde se indica que al tercer ataque “serán historia”, lo cual les preocupa enormemente, pues se trata del segundo atentado contra su familia: “A veces es difícil dejar de trabajar, pero al ver cómo va la situación, vamos a ver qué medida tomamos”, manifestó.

PIDEN GARANTÍAS PARA SU VIDA

Esta no sería la primera vez que se reportan ataques en la zona, pues el padre de familia relató que hubo un atentado en el mercado el año pasado, donde un joven terminó falleciendo, pero es la primera vez que hay un ataque de este tipo en la zona. La familia pide apoyo a las autoridades para que puedan darles garantías y que puedan capturar a estos delincuentes que los atacan desde hace un mes.