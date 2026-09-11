¿Cómo acceder a una vivienda propia? Conoce los bonos y créditos disponibles

Miles de familias buscan acceder a una vivienda propia y dejar el alquiler. Para ello, el Estado cuenta con programas como Techo Propio, que brinda apoyo económico para adquirir una vivienda de interés social.

Para acceder al Bono Familiar Habitacional, se debe conformar un grupo familiar de al menos dos personas, no contar con otra propiedad destinada a vivienda y tener ingresos mensuales de hasta S/3,715.

Construcción y crédito

Techo Propio también permite construir una vivienda en un terreno propio. En esta modalidad, el bono puede alcanzar los S/33,000 y se entrega mediante convocatorias, según los requisitos establecidos.

Otra opción es el Crédito MiVivienda, que permite financiar la compra o construcción de una vivienda. Los beneficiarios también pueden acceder al Bono del Buen Pagador, de hasta S/37,900, dependiendo del valor y las características del inmueble.