Atacan a balazos bus de transporte público en Chorrillos

Un bus de la empresa de transporte San Genaro fue atacado a balazos en Chorrillos, cuando se encontraba cerca de llegar a su terminal. El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la tarde en la calle Fernando Velasco.

La unidad presenta al menos ocho impactos de bala. Durante el ataque, el conductor, identificado como Cristian Resurrección, recibió un disparo en una de las piernas y fue auxiliado por vecinos de la zona.

Cuarto ataque contra unidades de transporte

Según los testimonios recogidos en el lugar, los vecinos escucharon una ráfaga de disparos y observaron al atacante huir a pie. Una motocicleta lo esperaba cerca del lugar, aunque habría presentado desperfectos.

Los residentes también señalaron que no sería el primer ataque contra empresas de transporte de la zona. La unidad fue trasladada inicialmente a la comisaría de San Genaro y posteriormente retirada por personal de la empresa, mientras continúan las investigaciones.