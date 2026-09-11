24 Horas Edición Central

11/09/2026

Detienen a músico chicha acusado de integrar banda de extorsionadores

Una facción vinculada a la organización criminal “Los Trujillanos” continuaba operando en Lima Sur y habría utilizado el mundo de la música para sus actividades ilícitas.



La División Antiextorsiones de la Policía logró identificar y detener a un músico chicha señalado de integrar una facción criminal vinculada a “Los Trujillanos”, organización que habría mantenido operaciones en distintos puntos de Lima Sur.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo habría encontrado en el ámbito musical una nueva vía para continuar con sus actividades delictivas y pasar desapercibido ante las autoridades.

Los agentes policiales realizaron labores de seguimiento para identificar a los presuntos integrantes de esta organización y establecer su participación en hechos relacionados con la extorsión.

La intervención permitió avanzar en las investigaciones contra esta facción criminal, mientras la Policía continúa recopilando información para determinar el alcance de sus actividades y posibles vínculos con otros delitos.


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