Niña de 12 años es atropellada por colectivo en San Juan de Lurigancho

Una niña de 12 años fue atropellada por un vehículo de transporte informal cuando cruzaba la avenida Cantoral, en San Juan de Lurigancho. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona.

Tras el impacto, la menor salió despedida hacia un establecimiento cercano. El conductor la trasladó hasta la clínica San Juan Bautista, pero luego se retiró sin presentar el SOAT, según información policial.

Conductor tendría licencia inhabilitada

La Policía informó que la menor se encuentra estable, aunque sufrió diversas lesiones, entre ellas un corte de aproximadamente 10 centímetros en el rostro. Los agentes también lograron identificar al presunto conductor involucrado en el accidente.

De acuerdo con las primeras diligencias, el hombre tendría la licencia inhabilitada por haber participado anteriormente en otro accidente de tránsito. La Policía comunicó el caso a la Fiscalía y la Demuna, además de disponer patrullaje permanente y mayor presencia de Tránsito en la zona.