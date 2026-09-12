San Martín de Porres: enorme panel electoral cae sobre automóvil estacionado en una cochera

Un enorme panel publicitario se desprendió y cayó sobre un auto estacionado dentro de una cochera; el accidente se registró en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Las cámaras de seguridad captaron el suceso que casi termina en tragedia. La estructura estaba instalada en una pared; al desprenderse, cayó arrastrando parte del muro.

ACCIÓN POPULAR

El auto terminó con severos daños; el propietario estimó que los costos de reparación superarán los siete mil soles. Afortunadamente, no se registraron víctimas que lamentar.

La pancarta caída era propaganda electoral de un candidato a la Alcaldía de SMP por Acción Popular, partido que en un comunicado “ha asumido los costos de los daños”.