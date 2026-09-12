Caos y desorden todos los días: la odisea de las personas para viajar en el Metropolitano

La mayoría de los usuarios del Metropolitano coinciden en que el servicio ha colapsado hace años; diariamente, miles de personas, sobre todo menores, adultos mayores y mujeres, son víctimas de maltratos para poder viajar.

Peleas, insultos, golpes, empujones, bulla, etc., además de la falta de higiene de algunos pasajeros, son parte del viaje de los ciudadanos; pese a las quejas, no hay solución, usuarios señalan que es urgente más unidades.

BUSES REPLETOS

La mayoría de los pasajeros indican también que deben aumentar las medidas de seguridad, pues hay varios robos al momento de subir y bajar de los buses. Aprovechan que las unidades van repletas.

Asimismo, debe haber más orientadores y personal de seguridad en hora punta, ya que miles de personas pugnan por subir a las unidades, por lo que el caos y desorden se apoderan de las estaciones.