SMP: hombre se enfrenta a ladrón armado y evita robo en plena calle

Un hombre se enfrentó a un delincuente armado que intentó robarle sus pertenencias cuando caminaba por el jirón Tacna, en el distrito de San Martín de Porres. Según las imágenes registradas por las cámaras de seguridad, una mototaxi se detuvo a su lado y uno de sus ocupantes descendió para encañonarlo y exigirle que entregue todos sus objetos de valor.

Lejos de dejarse intimidar, la víctima decidió enfrentarse al delincuente y ambos protagonizaron un forcejeo que terminó en plena pista. El hombre se defendió a patadas y logró evitar que le quitaran sus pertenencias. Durante el enfrentamiento, su celular cayó al suelo, mientras el cómplice permaneció a bordo de una mototaxi azul y posteriormente huyó del lugar junto al otro sujeto.

Los vecinos aseguran que los robos a mano armada son constantes en esta zona. Incluso, comerciantes de una tienda ubicada a media cuadra señalaron que fueron víctimas de cuatro asaltos durante el año. Además, denunciaron que las motocicletas y vehículos circulan a gran velocidad pese a las rejas instaladas en ambos lados de la vía, por lo que solicitaron la colocación de un rompemuelle.

ROBO DE CELULAR

Pero este no sería el único hecho delictivo registrado en el distrito. Otras cámaras captaron a dos jóvenes, uno con polera verde y otro vestido de negro, arrebatándole violentamente el celular a un adolescente. Los vecinos afirman estar cansados de la inseguridad y cuestionan la falta de respuesta del serenazgo ante sus llamadas. Por ello, exigen mayor presencia de seguridad en las calles.