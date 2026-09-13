Callao: auto se empotra contra vivienda tras perder el control en Mi Perú

Un vehículo terminó empotrado contra una vivienda en el distrito de Mi Perú, en el Callao, luego de que el conductor perdiera el control mientras se desplazaba por la zona.

El automóvil impactó directamente contra el primer piso del inmueble, donde funcionan diversos establecimientos comerciales, entre ellos barberías y peluquerías. El fuerte choque provocó daños en las puertas y parte de la estructura de los negocios.

Tras el accidente, se observó un importante derrame de aceite y combustible en la zona. Vecinos y agentes policiales participaron en las labores para retirar el vehículo del lugar.

El conductor resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Durante el accidente, una transeúnte también habría sido alcanzada por el vehículo.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del cruce de las avenidas Orión y Hura. Según los vecinos, en este punto ya se habrían registrado varios accidentes similares, por lo que solicitaron medidas de seguridad para evitar nuevos incidentes.

PIDEN ROMPEMUELLES

Entre sus pedidos al municipio, los residentes mencionaron la instalación de rompemuelles, con el objetivo de reducir la velocidad de los vehículos y evitar que terminen impactando contra las viviendas.