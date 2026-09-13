24 Horas Edición Domingo

13/09/2026

Carabayllo: delincuentes roban camioneta a balazos

Tras encañonar y reducir a sus víctimas, los delincuentes se dieron a la fuga llevándose la moderna camioneta.



Tres delincuentes armados interceptaron una moderna camioneta pickup blanca en la cuadra 15 de la avenida Camino Real, en Carabayllo. El vehículo se encontraba estacionado con dos ocupantes a bordo y estaba a punto de ingresar a la urbanización La Rinconada. Cámaras de seguridad de la zona registraron el preciso momento en que los sujetos llegaron a bordo de dos vehículos, uno gris y otro plomo, para ejecutar el asalto.

Las imágenes muestran cómo los delincuentes descendieron rápidamente de los vehículos y se dirigieron directamente hacia la camioneta. Uno de ellos redujo al conductor, lo lanzó al suelo y lo amenazó con un arma de fuego apuntándole a la cabeza. Mientras tanto, otro criminal tomó el control de la camioneta, retrocedió hacia la avenida y escapó del lugar con el vehículo robado.

El propietario quedó tendido en el suelo y visiblemente consternado por lo ocurrido, mientras que el acompañante logró ponerse a salvo y huyó corriendo de la zona. La Policía Nacional informó que el caso se encuentra en investigación y no descarta que los delincuentes hayan realizado un seguimiento previo a las víctimas antes de ejecutar el robo.

VECINOS PIDEN SEGURIDAD

Los vecinos aseguran que este tipo de hechos delictivos ocurren con frecuencia en la zona y denunciaron sentirse constantemente expuestos a la delincuencia. Por ello, solicitaron mayor presencia policial y patrullaje en las calles. El propietario de la camioneta, quien reside en la urbanización, permanece afectado por el violento asalto y prefirió no brindar declaraciones debido al temor generado por el hecho.


Temas Relacionados: CamionetaCarabaylloDelincuentes ArmadosRobo

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO