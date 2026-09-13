Carabayllo: delincuentes roban camioneta a balazos

Tres delincuentes armados interceptaron una moderna camioneta pickup blanca en la cuadra 15 de la avenida Camino Real, en Carabayllo. El vehículo se encontraba estacionado con dos ocupantes a bordo y estaba a punto de ingresar a la urbanización La Rinconada. Cámaras de seguridad de la zona registraron el preciso momento en que los sujetos llegaron a bordo de dos vehículos, uno gris y otro plomo, para ejecutar el asalto.

Las imágenes muestran cómo los delincuentes descendieron rápidamente de los vehículos y se dirigieron directamente hacia la camioneta. Uno de ellos redujo al conductor, lo lanzó al suelo y lo amenazó con un arma de fuego apuntándole a la cabeza. Mientras tanto, otro criminal tomó el control de la camioneta, retrocedió hacia la avenida y escapó del lugar con el vehículo robado.

El propietario quedó tendido en el suelo y visiblemente consternado por lo ocurrido, mientras que el acompañante logró ponerse a salvo y huyó corriendo de la zona. La Policía Nacional informó que el caso se encuentra en investigación y no descarta que los delincuentes hayan realizado un seguimiento previo a las víctimas antes de ejecutar el robo.

VECINOS PIDEN SEGURIDAD

Los vecinos aseguran que este tipo de hechos delictivos ocurren con frecuencia en la zona y denunciaron sentirse constantemente expuestos a la delincuencia. Por ello, solicitaron mayor presencia policial y patrullaje en las calles. El propietario de la camioneta, quien reside en la urbanización, permanece afectado por el violento asalto y prefirió no brindar declaraciones debido al temor generado por el hecho.