¡EXCLUSIVO! Cantante de salsa rompe su silencio tras atentado sufrido junto a su hijo en el Callao

El cantante de salsa Engerberth Tapia y su hijo de 9 años sobrevivieron a un violento ataque a balazos ocurrido en el Callao. Según relató el artista, ambos se dirigían a realizar compras cuando fueron interceptados por sujetos que dispararon contra su camioneta.

El ataque ocurrió cuando Tapia se encontraba detenido en un semáforo. De acuerdo con su testimonio, al escuchar los primeros disparos aceleró el vehículo e intentó ponerse a salvo, incluso circulando en sentido contrario y subiéndose a la berma mientras era perseguido por los atacantes.

Fueron más de 18 disparos los que impactaron directamente contra la camioneta. Una de las balas rozó el rostro del cantante, mientras que el vehículo terminó completamente destrozado tras desviarse y chocar contra la berma de la avenida. El hijo de Tapia resultó afectado y permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos.

DENUNCIA AMENAZAS

Tapia aseguró que este no habría sido el primer episodio de amenazas en su contra. Tras el ataque, mostró un mensaje en el que una persona que afirma pertenecer a una organización criminal le exige ponerse en contacto con ellos. En el mensaje, los presuntos extorsionadores aseguran que no buscan dinero, pero le exigen algún tipo de colaboración y acompañan la amenaza con videos de armas de fuego.

Engerberth Tapia pidió a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior que investiguen el ataque y encuentren a los responsables. “Yo no le hago daño a nadie. No me meto con nadie”, sostuvo el artista, quien señaló que su única actividad es la música y que durante años ha trabajado y ayudado a personas en el Callao.