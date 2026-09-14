San Miguel: conozca el plan de desvío por obras en avenidas Faucett y La Marina

El Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) de la Municipalidad de Lima inició este lunes 14 la primera etapa del Plan de Desvío Vehicular que se realizará en el cruce de las avenidas Faucett y La Marina en el distrito de San Miguel, por las obras de mejoramiento del nuevo óvalo Faucett.

¿QUÉ COMPRENDE ESTA PRIMERA ETAPA?

El ingeniero Luis Gamarra, gerente general de Invermet, explicó que se ha comenzado desde hoy el trabajo con la marcha blanca: “en la primera etapa se trabajará la vía auxiliar que va desde San Isidro-San Miguel hacia el aeropuerto”, comentó. Añadió que la marcha blanca solo irá hasta el día miércoles, fecha en que iniciará la obra.

Más adelante, el ingeniero Gamarra destacó que después se trabajará la vía auxiliar que viene del aeropuerto hacia el Callao, luego de ello se realizarán obras de mejoramiento en las vías principales. Destacó que desde el aeropuerto hay entrada por la avenida Insurgentes, salida por Escardó y puede ingresar nuevamente a La Marina para ir a San isidro, y para ir a la Punta, se puede entrar igualmente por la avenida Insurgentes.

Añadió que este trabajo beneficiará a 41 mil habitantes en toda la zona, la obra cuesta 15 millones de soles y serán 180 días calendario de trabajo. Por otro lado, destacó que estos trabajos implican el mejoramiento de sardineles, iluminación y semaforización, los cuales serán integrados.