Fenómeno El Niño: prevén temperaturas de hasta 36 °C en Lima y lluvias intensas en el norte del país

El Fenómeno El Niño podría generar condiciones climáticas extremas durante los próximos meses, con un incremento de las temperaturas y precipitaciones principalmente en la costa norte y central del país. El especialista en meteorología Nelson Quispe señaló que el otoño y el invierno han presentado temperaturas elevadas y que la tendencia continuaría durante la primavera. Según sus proyecciones, el verano de 2027 podría superar varios récords históricos de temperatura.

En Lima, donde en febrero de 1998 se registró una temperatura de 35,2 °C, se estima que los termómetros podrían alcanzar los 36 °C durante el próximo verano. Debido a los niveles de humedad, la sensación térmica podría ubicarse entre los 37 °C y 38 °C.

EN DISTRITOS DE LA CAPITAL

Los distritos ubicados hacia el este de la capital, entre ellos La Molina, Ate, San Juan de Lurigancho y Carabayllo, serían algunos de los sectores donde se registrarían las temperaturas más elevadas debido a su mayor distancia del litoral.

La situación sería aún más intensa en el norte del país. De acuerdo con el especialista, durante el invierno se registraron temperaturas de hasta 37 °C en Piura y Tumbes, cuando los valores habituales se ubican alrededor de los 29 °C o 30 °C. Para el verano de 2027, estas zonas podrían bordear los 40 °C, con una sensación térmica estimada de hasta 42 °C o 43 °C.

Otro de los principales riesgos está relacionado con las lluvias. Las primeras lluvias intensas podrían comenzar a presentarse desde noviembre y aumentar progresivamente hacia finales de año. Los meses de enero, febrero y marzo serían los de mayor intensidad, especialmente en Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad. Hacia Áncash y Lima las precipitaciones disminuirían, mientras que en el sur serían más escasas.