Bomberos cuestionan uso de sus símbolos en campaña política

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú expresó su preocupación por el uso de elementos vinculados a su imagen durante actividades proselitistas. El candidato a la alcaldía de La Molina, Sergio Castromonte, fue visto utilizando un casco de características similares al empleado por los bomberos y, durante una caravana política, apareció junto a un camión que llevaba la palabra “bomberos” en la parte frontal y carteles de campaña.

El comandante Leonidas Telenta señaló que la institución ya había llamado la atención al candidato por presentarse constantemente como bombero y utilizar un casco al que se le retiraron el logotipo y otros distintivos institucionales. Según explicó, aunque el vehículo observado durante la caravana sería particular y no pertenecería a una compañía de bomberos, su apariencia y la inscripción utilizada podrían llevar a los ciudadanos a creer que la institución respalda dicha candidatura.

Telenta remarcó que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú mantiene una posición apolítica y que sus símbolos representan una institución dedicada exclusivamente a la prevención y atención de emergencias. Asimismo, indicó que la entidad viene tomando acciones internas y preparando una aclaración sobre el uso de estos elementos, debido a que consideran que la situación podría afectar la imagen institucional y sentar un precedente para otros efectivos que pretendan realizar actividades similares.

CAMIÓN SIMILAR AL OFICIAL

La controversia también generó preocupación debido a que durante la caravana se habría utilizado una sirena, lo que reforzó entre los vecinos la impresión de que se trataba de una unidad oficial. La institución insistió en que su imagen no debe ser utilizada para generar una asociación política y señaló que corresponde evaluar las acciones que podrían adoptarse frente a este caso. El objetivo, según indicó el comandante, es evitar que la ciudadanía interprete que los bomberos respaldan alguna candidatura.