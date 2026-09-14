Reniec presenta DNI BioFacial 3.0 para realizar trámites de manera virtual

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentó la nueva versión del aplicativo DNI Biofacial 3.0, una herramienta que busca facilitar los trámites de identificación de los ciudadanos y reducir la necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.

Según explicó Iván Torres, vocero del Reniec, el aplicativo permite que los ciudadanos mayores de 18 años realicen determinados procedimientos desde un celular y acudan únicamente a una oficina para recoger su documento, una medida que también busca facilitar los trámites de cara a las próximas elecciones regionales y municipales.

La aplicación puede descargarse en dispositivos Android y iPhone. Para utilizarla, el ciudadano debe ingresar su número de DNI y seguir las indicaciones para realizar la captura de su rostro. Entre las recomendaciones se encuentran utilizar un ambiente bien iluminado, contar con un fondo blanco y evitar prendas de color blanco para facilitar el proceso de identificación facial.

La tercera versión incorpora mejoras en el sistema de reconocimiento facial, luego de que algunos usuarios reportaran observaciones con sus fotografías. Reniec recomendó a quienes ya tienen instalada la aplicación actualizarla, debido a que la nueva versión incluye una actualización obligatoria.

TRÁMITE QUE SE PRODRÁN REALIZAR

Son cuatro los trámites que pueden realizarse mediante el aplicativo: renovación del DNI, cambio del DNI azul por el DNI electrónico, cambio de domicilio y duplicado del DNI electrónico. Uno de los aspectos destacados por Reniec es el sistema de seguridad utilizado para validar la identidad. El aplicativo compara los rasgos del rostro de la persona con la fotografía registrada en la base de datos de la institución y, además, verifica que se trate de una persona presente frente al dispositivo, por lo que una fotografía no debería permitir completar el procedimiento.

Reniec también advirtió a los ciudadanos que deben identificar correctamente la aplicación oficial. El aplicativo lleva el nombre DNI Biofacial, tiene una presentación de color azul y muestra un ícono relacionado con un rostro. El pago de los trámites puede realizarse de manera virtual mediante Págalo.pe o a través de Yape, previa generación del ticket correspondiente en la plataforma de Reniec. Posteriormente, el ciudadano debe ingresar los datos solicitados y continuar con el procedimiento.