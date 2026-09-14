SJM: adolescente muere en ataque a balazos

Un adolescente de 12 años perdió la vida tras ser atacado a balazos por presuntos barristas en San Juan de Miraflores. El menor se encontraba practicando boxeo con sus amigos, como acostumbraba hacerlo después de salir del colegio, cuando habría sido llevado hasta un callejón donde se produjo el violento ataque. En la zona quedaron rastros de sangre y familiares colocaron velas para recordar a la víctima.

Según el relato de la madre, su hijo habría sido engañado por un sujeto que se acercó al grupo de menores y lo convenció de trasladarse hacia otro punto. Testigos señalaron que eran alrededor de cinco niños y que el adolescente habría presentado lesiones antes de desplomarse. La persona que lo acompañaba desapareció después del ataque, mientras el menor permanecía gravemente herido.

La madre también denunció una presunta demora en la atención policial. Aseguró que acudió a la comisaría para solicitar un patrullero que permitiera trasladar a su hijo a un hospital, pero le habrían indicado que no había combustible disponible. La mujer, entre lágrimas, cuestionó la respuesta recibida mientras su hijo agonizaba y pidió que se investigue lo ocurrido.

FAMILIA EXIGE JUSTICIA

El crimen ha generado indignación entre los vecinos, quienes rechazaron la violencia asociada a enfrentamientos entre presuntos barristas. La familia exige justicia y espera que las autoridades identifiquen y capturen a los responsables del ataque. El caso vuelve a poner en alerta a los vecinos de San Juan de Miraflores por la violencia que estaría involucrando incluso a menores de edad.