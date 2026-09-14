Capturan a sujeto implicado en ataque a balazos contra hombre en Villa El Salvador

Un hombre fue atacado a balazos mientras se encontraba junto a otras personas frente a un local de comida en Villa El Salvador. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir los movimientos del presunto sicario y avanzar con su identificación.

El ataque ocurrió el 30 de agosto, cuando alias “Pichón” se encontraba conversando con otros dos hombres. El sujeto, con el rostro cubierto con una mascarilla, apareció desde una esquina y avanzó hasta su objetivo para dispararle.

Cámaras permitieron identificar al presunto sicario

Los registros de seguridad también captaron una mototaxi blanca y celeste y a dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta antes del crimen. Posteriormente, el presunto sicario fue visto caminando por un parque del sector 3 con la mascarilla puesta.

Tras el ataque, uno de los acompañantes de la víctima sacó un arma e intentó seguir al agresor, pero regresó para verificar el estado de salud de alias “Pichón”. Las cámaras registraron posteriormente la fuga del presunto sicario por la avenida Pastor Sevilla. Uno de los implicados ya permanece detenido en la Depincri de Villa María del Triunfo.