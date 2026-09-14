Capturan a tres sujetos acusados de extorsionar a colectiveros en Comas

Tres presuntos integrantes de una red de extorsión fueron capturados en Comas, luego de que un grupo de colectiveros denunciara que les exigían el pago de S/20 semanales por cada unidad. Según las autoridades, la asociación tendría alrededor de 100 vehículos.

Coordinaban el cobro por WhatsApp

Los investigadores señalan que los detenidos coordinaban los presuntos cobros mediante WhatsApp e incluso enviaban audios en los que hablaban de los conductores que no habían pagado. La intervención se realizó en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y Belaunde.

Los intervenidos aseguraron que eran colectiveros y que únicamente se encargaban de recoger el dinero por un acuerdo entre trabajadores informales. Sin embargo, esta versión fue descartada por las autoridades, quienes señalaron que existían elementos que los relacionarían con una organización dedicada a la extorsión.

Los tres sujetos, todos de nacionalidad peruana, permanecen detenidos en la Dincri. Dos de ellos registrarían antecedentes o referencias policiales por falsificación y hurto, mientras la Policía continúa con las investigaciones.