Salsero atacado a balazos en el Callao teme por su hijo: “Ya no quiere vivir en el Perú”

El hijo de 9 años del cantante de salsa Engerberth Tapia se encuentra en recuperación luego de resultar herido durante el ataque a balazos registrado en Bellavista, en el Callao. Tras el atentado, el menor fue auxiliado y trasladado al Hospital Carrión, donde recibió atención médica. De acuerdo con lo señalado por su padre, una de las balas pasó aproximadamente a un centímetro de su cabeza.

MENOR SE RECUPERA

Tapia relató que durante el ataque su principal preocupación fue proteger a su hijo. Pese a los disparos y los impactos contra el vehículo, continuó conduciendo para alejarse del lugar. El cantante también señaló que los médicos consideraron que el menor tuvo suerte de no sufrir una lesión de mayor gravedad.

Según Tapia, el niño, quien anteriormente disfrutaba de viajar y tenía aspiraciones profesionales, ahora manifiesta temor de salir de casa e incluso ha expresado su deseo de abandonar el Perú debido a la inseguridad.

La familia se encuentra enfocada en la recuperación del menor y en brindarle el acompañamiento necesario para que pueda retomar progresivamente sus actividades y superar el temor generado por el ataque.