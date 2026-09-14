Conductor atropella a magistrado de Huaura y se da a la fuga

El magistrado Víctor Raúl Reyes Alvarado, presidente de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huaura, fue atropellado por una camioneta cuando caminaba por la urbanización Los Robles. El juez había salido de su vivienda con dirección a prolongación More para botar la basura cuando fue embestido por una camioneta negra.

El violento impacto quedó registrado por las cámaras de videovigilancia de la zona. Las imágenes muestran al vehículo alejándose rápidamente del lugar con dirección a la avenida María Parado de Bellido, mientras el magistrado quedó tendido en la pista. El fuerte estruendo alertó a los vecinos, quienes salieron de sus viviendas para auxiliar al herido.

Los residentes encontraron al magistrado en el suelo y con evidentes signos de sangrado. Sin embargo, el conductor de la camioneta no se detuvo para brindarle ayuda y huyó de la zona. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán fundamentales para intentar identificar el vehículo y ubicar al responsable del atropello.

INVESTIGACIONES EN CURSO

A través de un comunicado, la Corte Superior de Justicia de Huaura informó que el estado de salud del magistrado es reservado y solicitó a quienes puedan reconocer la camioneta o tengan información sobre el accidente que colaboren con las autoridades. En tanto, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaura inició una investigación preliminar para determinar las responsabilidades por este hecho.