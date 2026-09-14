Informe de la PNP vincula a investigado con ataque previo en Trujillo

Este martes vence el plazo de 15 días de detención preliminar judicial contra los primeros cinco detenidos por la masacre y secuestro vinculados al empresario Jenss Lara. La situación de los investigados será evaluada por las autoridades.

¿Quién es Frank Quezada?

Alias “Ñato” fue detenido en una calle de El Porvenir. Según las autoridades, registra antecedentes por lesiones, una requisitoria por actos contra el pudor e investigaciones fiscales por presunta extorsión y desobediencia a la autoridad.

Fuentes de inteligencia de la PNP lo vinculan con un ataque ocurrido el 25 de abril en el local nocturno “El Lobo”, en Florencia de Mora, donde habría participado junto a otro de los detenidos, alias “Juliacho”.

Además, un nuevo informe policial revelaría una posible correspondencia entre Quezada y uno de los perpetradores del crimen. Previamente, su familia había rechazado cualquier vínculo con los hechos y entregado registros de cámaras que, según su versión, lo ubicaban fuera del lugar.