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14/09/2026

Tres de cada diez escolares de secundaria presentan riesgos de salud mental en Lima

Un estudio advierte que el 36% de estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana presenta problemas de salud mental que requerirían atención.



Tres de cada diez estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana presentan riesgos clínicos de salud mental, según un reciente estudio citado en el informe. La investigación advierte que el 36% de los escolares evaluados tendría problemas que requieren atención, situación que evidencia una creciente preocupación por el bienestar emocional de los adolescentes dentro y fuera de las aulas.

Entre los principales factores asociados aparecen el bullying y los problemas de convivencia escolar. Los especialistas advierten que un adolescente víctima de acoso puede desarrollar trastornos como depresión o ansiedad. A ello se suman situaciones de violencia familiar, dificultades de comunicación y problemas para expresar las emociones, que pueden incrementar la vulnerabilidad de los menores.

Los padres y docentes deben permanecer atentos a cambios repentinos en la conducta de los adolescentes. El aislamiento, el rechazo a asistir al colegio, la irritabilidad, tristeza o ansiedad, las alteraciones del sueño y el apetito, la baja autoestima y una disminución del rendimiento académico pueden ser señales de alerta. En casos más graves pueden aparecer sentimientos de desesperanza o ideas recurrentes relacionadas con la muerte.

ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO

Ante estas situaciones, los especialistas recomiendan brindar acompañamiento psicológico y mantener una comunicación permanente con los menores. También consideran fundamental que los colegios refuercen la supervisión y prevención frente al acoso escolar. Si se detectan señales de riesgo, los padres pueden comunicarse gratuitamente con la línea 113 del Ministerio de Salud o acudir al Centro de Salud Mental Comunitario más cercano.


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