Sortean orden para debate municipal en Lima

Un total de 23 de los 26 partidos que postulan a la Alcaldía de Lima participaron en una reunión en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde se definieron detalles del debate municipal y se realizó el sorteo para establecer el orden de participación.

Debate se realizará el 21 y 22 de septiembre

13 partidos debatirán el lunes 21 y otros 13 lo harán el martes 22, a las 8 de la noche, en uno de los auditorios de la Biblioteca Nacional. Además, ya fueron definidos los dos moderadores, cuyos nombres serán anunciados próximamente.

La participación de Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor por Renovación Popular, aún depende de la decisión de las instancias jurisdiccionales del JNE. La agrupación participará en la segunda jornada del debate.

La situación de López Aliaga genera expectativa luego de que 14 partidos advirtieran que no participarían en el debate si el organismo electoral no definía previamente su situación. El JNE deberá pronunciarse en los próximos días.