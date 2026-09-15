Quíntuple choque deja varios heridos en la avenida Universitaria

Un quíntuple choque se registró en la avenida Universitaria y dejó como saldo a varias personas heridas tras el fuerte impacto entre dos combis de transporte público, dos automóviles y una miniván.

El accidente movilizó de inmediato a los bomberos y paramédicos hacia el lugar para rescatar a los pasajeros que habían quedado atrapados al interior de las unidades. El impacto generó momentos de tensión y congestión vehicular.

​Las víctimas que presentaban lesiones de consideración fueron trasladadas de urgencia hacia un hospital cercano para recibir atención médica, mientras que algunos lesionados fueron dados de alta.

​Investigación y situación de conductores

​En un primer momento, los testigos del lugar indicaron que el choque múltiple se habría originado a consecuencia de una repentina falla mecánica en uno de los vehículos. Sin embargo, las pesquisas preliminares apuntan a que uno de los conductores de los automóviles involucrados se encontraría bajo los efectos del alcohol.

​Como parte de las diligencias, todos los choferes fueron trasladados a la comisaría de la jurisdicción para someterse a las pruebas de ley y rendir sus manifestaciones. Las investigaciones continúan a cargo de las autoridades competentes para determinar las responsabilidades del accidente.