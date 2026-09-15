Conductor de miniván huye tras accidente con pasajeros heridos en Surco

Una intensa persecución se registró en la Panamericana Sur luego de que el conductor de una miniván protagonizara un accidente de tránsito y huyera del lugar con tres pasajeros heridos en el interior del vehículo.

El hecho ocurrió a la altura del puente Primavera, cuando la miniván de color plateado impactó contra un bus de transporte público. En lugar de detenerse para auxiliar a los afectados, el conductor continuó su recorrido, lo que desencadenó una persecución en la que participaron agentes de Serenazgo de Surco y efectivos policiales.

Las cámaras de seguridad y el dispositivo de registro utilizado por uno de los agentes captaron parte de la persecución y la posterior intervención del vehículo. Al momento de ser detenido, el conductor habría confrontado a los agentes.

Dentro de la miniván permanecían tres pasajeros —dos mujeres y un hombre— que resultaron heridos tras el impacto. Las víctimas presentaban cortes en el rostro y otras lesiones, por lo que fueron auxiliadas y trasladadas al Hospital María Auxiliadora para recibir atención médica.

Según la información proporcionada durante la intervención, el conductor fue identificado como Jesús Rafael Quiñones Ríos, quien presuntamente realizaba servicio de colectivo en la zona. Además, las autoridades señalaron que no contaba con licencia de conducir y que el vehículo registraba varias papeletas.

CONDUCTOR TRASLADADO A LA COMISARÍA

El conductor fue trasladado a la comisaría de Sagitario, donde quedó a disposición de las autoridades mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades por el accidente, la fuga y las lesiones ocasionadas a los pasajeros.