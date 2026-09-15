Vecinos de El Agustino denuncian enfrentamientos entre barristas durante clásicos

Vecinos de la zona de La Teresita, en El Agustino, denunciaron constantes enfrentamientos entre presuntos barristas de Universitario y Alianza Lima, especialmente durante los encuentros entre ambos equipos.

El último incidente ocurrió la noche del sábado, durante el clásico deportivo. De acuerdo con las imágenes registradas por una cámara de seguridad proporcionada por los vecinos, un grupo de personas se encontraba reunido observando el partido cuando llegaron presuntos hinchas rivales e intentaron arrebatar una banderola que se encontraba colocada en una pared.

El enfrentamiento incluyó el lanzamiento de piedras y palos, además de objetos explosivos, situación que generó preocupación entre los residentes debido al riesgo para quienes se encontraban en la vía pública.

Los vecinos señalaron que este tipo de hechos se habría convertido en una situación recurrente cada vez que se disputa un clásico entre ambos equipos. Ante ello, algunos residentes han optado por instalar cámaras de seguridad para registrar los enfrentamientos y contar con evidencia de lo ocurrido.

PIDEN PRESENCIA POLICIAL

La preocupación también alcanza a los espacios públicos de la zona. Cerca del lugar del último enfrentamiento se encuentra un parque frecuentado por adultos mayores y niños. Los residentes aseguran que, debido a estos incidentes, han dejado de utilizarlo con normalidad durante las noches. Ante esta situación, los vecinos solicitaron mayor presencia policial y medidas de seguridad para prevenir nuevos enfrentamientos y proteger a las personas que transitan o viven en la zona.