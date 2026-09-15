Vecinos de San Martín de Porres y Puente Piedra alertan sobre riesgo ante crecida del río Chillón

Vecinos de las zonas ubicadas en los límites de San Martín de Porres y Puente Piedra expresaron su preocupación ante una eventual crecida del río Chillón durante el próximo periodo de lluvias y pidieron a las autoridades reforzar los trabajos de prevención.

El reporte se realizó desde el puente peatonal El Sol, donde se constató que el caudal del río se mantiene actualmente bajo. Sin embargo, los residentes advierten que la situación podría cambiar durante los próximos meses ante un incremento del nivel del agua.

Entre los principales puntos de preocupación se encuentran la presencia de rocas acumuladas, residuos y muebles arrojados en distintos sectores del cauce, elementos que podrían ser arrastrados por una eventual crecida y generar daños en las zonas cercanas.

Asimismo, se observó un poste inclinado junto al río, cuyos cables se encuentran enredados. Los vecinos consideran que, ante un incremento de la corriente, la estructura podría caer y afectar el puente peatonal, la vía pública o las viviendas ubicadas en las inmediaciones.

Recuerdan anteriores crecidas

Los residentes también recuerdan episodios anteriores en los que el incremento del caudal del río Chillón generó preocupación en esta zona. Según uno de los testimonios recogidos, durante anteriores periodos de lluvias el agua llegó cerca de las viviendas y arrastró piedras, plantas y otros elementos.

La zona de San Diego, en San Martín de Porres, también fue mencionada como un sector que registró una inundación años atrás debido al desborde del río Chillón. La preocupación se concentra principalmente en las viviendas ubicadas cerca del cauce, así como en el puente peatonal utilizado diariamente por los residentes para desplazarse entre ambos sectores.