Rector interino de la UNI responde por enfrentamientos y medida cautelar

El rector interino de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Arturo Talledo Coronado, se pronunció sobre los enfrentamientos registrados en el campus tras el ingreso de la exvicerrectora Chilet. Según explicó, la medida cautelar habría sido interpretada de manera distinta por ambas partes.

Talledo indicó que sus abogados solicitarán una aclaración al juez, al considerar que la resolución no habría tomado en cuenta algunos antecedentes del caso. También sostuvo que existiría una superposición con otro proceso contencioso administrativo que se tramita en un juzgado de Lima.

UNI mantiene proceso para elegir nuevo rector

El rector interino aseguró que las actividades académicas y de investigación continúan con normalidad, pese a los incidentes. Añadió que se viene recolectando información y videos para identificar a las personas involucradas en los hechos registrados dentro de la universidad.

Talledo precisó que su designación está vigente hasta el 11 de noviembre y que el 12 de noviembre asumiría el nuevo rector elegido mediante voto universal. El proceso electoral ya está en marcha y la primera vuelta está prevista para el 16 de octubre, según declaró.