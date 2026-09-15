Perro policía detecta a extranjero que intentaba ingresar al Perú con más de 12 mil dólares

El ciudadano extranjero fue intervenido en el aeropuerto luego de que Arnie, un perro especializado en operaciones aduaneras, alertara sobre el dinero que llevaba consigo.

Un ciudadano extranjero fue intervenido en el aeropuerto tras ser detectado con más de 12 mil dólares en efectivo que no habría declarado al momento de ingresar al territorio peruano. La intervención se produjo durante los controles aduaneros realizados en el aeropuerto. Según explicó Bruno Meza, gerente de Prevención de Contrabando de la SUNAT, el vuelo había sido seleccionado previamente como parte de los controles establecidos de acuerdo con el perfil de los vuelos.

Durante la inspección participó Arnie, un perro especializado en operaciones aduaneras, quien alertó a los agentes sobre uno de los pasajeros que llevaba consigo la importante suma de dinero. Durante el interrogatorio, el intervenido señaló que procedía de Ecuador y fue consultado sobre si había realizado la declaración correspondiente. De acuerdo con el funcionario, el ciudadano manifestó tener doble nacionalidad y no contar con un registro de ingreso, por lo que se presume que habría ingresado al país por un punto no autorizado de la frontera.

Tercera intervención exitosa de Arnie

Arnie es un pastor sable de dos años y medio y fue entrenado para participar en operaciones de control aduanero. Esta intervención representa, según la información proporcionada por la SUNAT, su tercera intervención exitosa.

El dinero quedó retenido mientras continúan las investigaciones destinadas a determinar su procedencia y establecer las responsabilidades que correspondan.