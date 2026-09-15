Padres denuncian presuntas irregularidades con dinero de fiestas de promoción

Padres de familia denunciaron presuntas irregularidades en la administración del dinero reunido durante meses para financiar las fiestas de promoción de sus hijos. En algunos casos, los responsables de manejar los fondos habrían desaparecido sin informar sobre el destino de los aportes.

Una de las situaciones expuestas corresponde a una tesorera que dejó de responder a los padres y no habría realizado pagos para el local, las casacas ni otros servicios previstos para la celebración. La Defensa Pública señaló que entre las modalidades denunciadas está el uso de estos recursos para fines distintos a los acordados.

Según el Ministerio de Justicia, entre enero y julio de este año se registraron más de 2,500 casos relacionados con este tipo de denuncias, cifra que ya supera el periodo registrado durante todo 2025. Ante esta situación, especialistas recomiendan evitar el uso de cuentas personales para administrar el dinero de las promociones.

RENDICIONES DE CUENTA

La Defensa Pública también aconseja establecer reglas claras y realizar rendiciones de cuentas de manera periódica. Si se comprueba la apropiación o utilización indebida de los fondos, el responsable podría afrontar una investigación por delitos como apropiación ilícita o estafa, además de recibir orientación y patrocinio legal durante el proceso.