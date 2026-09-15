Piden 36 meses de prisión preventiva para 'Jhonsson Pulpo' y 12 implicados en secuestro y asesinato

Por primera vez desde su captura, Jhonsson Smith Cruz Torres apareció en una audiencia virtual en la que se evaluó el pedido de prisión preventiva contra un grupo de investigados por el secuestro del empresario Jenns Lara.

El detenido participó en la audiencia desde las instalaciones de la Dircote, donde permanece bajo custodia. Durante la diligencia, se confirmó que nació el 3 de junio de 1996 en Trujillo y que cuenta con estudios hasta el cuarto año de secundaria.

Cruz Torres apareció acompañado de Gabriel Alexander Saúl Mendocilla Gómez, quien fue capturado junto a él y posteriormente expulsado de Bolivia. Precisamente, el contenido del celular incautado a Mendocilla constituye uno de los elementos considerados por la Fiscalía en la investigación.

Dron habría sido utilizado para seguir a la víctima

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó un video hallado en el teléfono de Mendocilla. Según la Fiscalía, las imágenes permitirían establecer el seguimiento realizado a la víctima mediante el uso de un dron.

De acuerdo con la información expuesta durante la diligencia, el dispositivo habría permitido seguir a la víctima desde que salió de una discoteca hasta llegar a la zona de Húsares de Junín. La Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para 13 investigados por el cuádruple asesinato y secuestro ocurrido en Trujillo el 30 de agosto.